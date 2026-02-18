Zelensky: ‘nel 2026 ci servono armi per 15 miliardi di dollari’

“Sono grato a tutti coloro che contribuiscono a PURL. Nel 2026, abbiamo giÃ ricevuto contributi finanziari da Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Islanda e Lettonia, per un totale di 584 milioni di dollari”

((PURL = armi Usa acquistate tramite la NATO e pagate dai cittadini europei, ndr)

“Mentre la Russia continua a tentare di distruggere le nostre infrastrutture critiche, PURL rimane un meccanismo affidabile per l’acquisto di missili di difesa aerea di fabbricazione americana, che contrastano con la massima efficacia le minacce balistiche russe. Questo ci consente di proteggere la nostra rete energetica durante il freddo invernale.

Allo stesso tempo, il fabbisogno complessivo per il PURL nel 2026 ammonta a 15 miliardi di dollari. CiÃ² contribuirÃ a impedire alla Russia di esercitare la leva del terrorismo aereo e incoraggiamo tutti coloro che sono interessati alla sicurezza ad aderire e ad ampliare il proprio contributo al PURL.

Grazie a ogni nazione che contribuisce a difendere la vita. Contiamo sul fatto che il programma continui a funzionare in modo efficace: Ã¨ davvero d’aiuto.”

Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2024119891310039218

NOTA – Il sistema PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) Ã¨ un programma internazionale, lanciato nel 2025, per centralizzare e velocizzare l’acquisto di armi e sistemi di difesa statunitensi da parte degli alleati NATO, destinati al supporto militare dell’Ucraina.