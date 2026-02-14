Parigi, aggredisce gendarme all’Arco di Trionfo: ucciso dalla polizia

Ãˆ morto l’uomo che, nella serata di venerdÃ¬ 13 febbraio, ha aggredito un gendarme mentre veniva ravvivata la fiamma del Milite ignoto sotto l’Arco di Trionfo, a Parigi

L’aggressore era stato colpito dagli agenti che avevano aperto il fuoco dopo essere stati minacciati con un coltello. La procura dell’antiterrorismo francese ha assunto la guida dell’inchiesta aperta per fare chiarezza sull’episodio. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media francesi l’aggressore, Brahim B., sarebbe stato in carcere per radicalizzazione.

Secondo il quotidiano Le Figaro, il cittadino francese nato fuori Parigi nel 1978, nel 2013 sarebbe stato condannato in Belgio per aver accoltellato due poliziotti. L’uomo avrebbe poi tentato di giustificare il gesto parlando di vendetta contro il governo, che aveva vietato l’uso del velo islamico integrale in pubblico per le donne. tgcom24.mediaset.it