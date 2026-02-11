Nuovo sabotaggio ferroviario, cavi incendiati sulla linea per Milano-Cortina

Nuovo sabotaggio ferroviario: ad essere stata presa di mira Ã¨ stata la linea Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina e permette di proseguire con collegamenti su gomma verso Bormio e Livigno, sedi di gara delle Olimpiadi di Milano Cortina.

La scorsa notte, verso le 2, quindi quando non c’erano treni in circolazione, ignoti hanno colpito la linea ferroviaria nei pressi di Abbadia Lariana, alle porte di Lecco. Sette cavi di una centralina di scambio sono andati a fuoco: ne sono stati danneggiati 64 centimetri. Un episodio doloso, stando a quanto finora accertato, anche se non ci sono state conseguenze per il traffico ferroviario. Sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e della Questura di Lecco. (ANSA)

