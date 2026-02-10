Nato, anche il Giappone acquisterÃ  equipaggiamenti Usa per Kiev

Mark Rutte

Diversi funzionari della Nato hanno dichiarato all’emittente giapponese NHK che il Giappone dovrebbe annunciare formalmente a breve il suo piano per contribuire all’iniziativa della Nato, Purl (Prioritized Ukraine Requirements List), secondo quanto riporta Ukrinform.

Il governo giapponese ha deciso di aderire all’iniziativa della Nato per fornire all’Ucraina munizioni e attrezzature di fabbricazione statunitense, nell’ambito della quale acquisterÃ  equipaggiamento non letale per le Forze di Difesa ucraine.
Tokyo ha giÃ  informato diversi membri della Nato e l’Ucraina del piano.

Il Giappone, che Ã¨ un partner asiatico dell’Alleanza, dovrebbe annunciare formalmente la sua partecipazione al Purl nel prossimo futuro.
I funzionari hanno affermato che il Giappone fornirÃ  finanziamenti solo per equipaggiamento di difesa non letale, tra cui sistemi radar e giubbotti antiproiettile.

Un funzionario della Nato ha affermato che anche l’equipaggiamento non letale Ã¨ essenziale per l’Ucraina, aggiungendo che il coinvolgimento del Giappone nell’iniziativa rappresenta uno sviluppo significativo.ANSA

