Bandi accoglienza, indagati direttore immigrazione del Viminale e vice prefetto di Rieti

RIETI, 06 FEB – Il direttore della Direzione centrale dei servizi per l’immigrazione e l’asilo del Viminale, il prefetto Gennaro Capo, Ã¨ indagato nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla procura europea di Roma (Eppo) su alcune presunte irregolaritÃ  nei bandi della prefettura di Rieti per l’accoglienza dei migranti.

Nell’inchiesta sono sei gli indagati che devono rispondere, a vario titolo, di turbata libertÃ  degli incanti. Le contestazioni a Capo, secondo quanto si apprende, riguardano fatti relativi a quando era prefetto di Rieti, tra il 2021 e il novembre del 2023.

Nell’inchiesta risulta indagato anche l’attuale vice prefetto vicario di Rieti, Luisa Cortesi, e un’imprenditrice, Agostina Mollichella che – sempre secondo la Gdf e la procura – avrebbe percepito retribuzioni mensili tra gli 8 e i 10mila euro.

Secondo le indagini, la prefettura del capoluogo reatino avrebbe affidato a due cooperative (la ‘Tesa’ prima e la ‘Montasola’ poi) riconducibili alla stessa persona, fondi per circa 1,6 milioni di euro per l’accoglienza di migranti e richiedenti asilo in assenza dei requisiti richiesti dalle norme, come un minimo di 3 anni di attivitÃ  nello stesso settore o la mancata presentazione dei bilanci.

Gli accertamenti compiuti dalle Fiamme gialle hanno anche ricostruito come venivano usati i fondi europei, finiti nelle casse delle cooperative oggetto delle indagini: parte degli 1,6 milioni di euro incassati, secondo gli investigatori, sarebbero stati infatti malversati per scopi diversi da quelli riconducibili alle attivitÃ  per le quali le coop erano chiamate ad operare, come l’acquisto di beni personali e il pagamento di vacanze. I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito una serie di perquisizioni e acquisizioni di documenti e hanno notificato una serie di avvisi di comparizione davanti ai pm di Eppo. (ANSA)

