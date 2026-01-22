Groenlandia, Copenaghen: “Rutte non può negoziare per la Danimarca”

Il Segretario Generale della Nato Mark Rutte non ha l’autorità di negoziare per conto della Danimarca sulla Groenlandia

Lo ha dichiarato il Ministro della Difesa danese, sottolineando tuttavia che il capo dell’alleanza “sta lavorando lealmente per l’unità della Nato”. “Abbiamo una linea rossa chiara. Non cederemo la sovranità su parti del regno”, ha dichiarato Troels Lund Poulsen in un commento pubblicato su X, il giorno dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Rutte, i cui dettagli rimangono scarsi.

Rutte: “La sovranità della Groenlandia non discussa con Trump”

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha affermato che la questione della sovranità della Groenlandia non è stata sollevata durante il suo faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alla domanda di Fox News se la Groenlandia rimarrà sotto la sovranità danese in base al futuro accordo, ha risposto che l’argomento “non è stato discusso con il presidente”. “È concentrato su ciò che dobbiamo fare per proteggere questa vasta regione artica, dove sono in atto cambiamenti e dove cinesi e russi stanno diventando sempre più attivi”, ha aggiunto Rutte.

