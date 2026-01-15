Anche la Francia invierÃ  militari in Groenlandia

La Svezia invia personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca per partecipare al rafforzamento della sicurezza del territorio autonomo: lo ha annunciato su X il primo ministro Ulf Kristersson.

â€œAlcuni ufficiali delle Forze Armate svedesi stanno arrivando oggi in Groenlandia. Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi paesi alleati e prepareranno i prossimi passi nellâ€™ambito dellâ€™esercitazione danese â€˜Operation Arctic Enduranceâ€™.

Anche la Francia perteciperÃ alla missione militare in Groenlandia coordinata dalla Danimarca.

Lo ha reso noto l’esercito.Â ansa

Macron: “Su richiesta della Danimarca, ho deciso che la Francia parteciperÃ alle esercitazioni congiunte organizzate dalla Danimarca in Groenlandia, Operazione Arctic Endurance.

I primi reparti militari francesi sono giÃ in viaggio. Altri seguiranno.”