Troppo freddo in fabbrica, sciopero alla Marelli di Sulmona

SULMONA, 12 GEN – I lavoratori trovano lo stabilimento al gelo e incrociano le braccia. Succede alla Marelli di Sulmona, una delle sei aziende della zona in crisi dove stamane alle 6 una trentina di turnisti ha atteso circa un’ora prima di avviare lo sciopero indetto dalla Fiom Cgil.

“Un problema di vecchia data che l’azienda non ha mai risolto – spiega la Fiom Cgil all’ANSA -. Non Ã¨ la prima volta che i dipendenti si trovano a lavorare con temperature inferiori ai 4 gradi. Entrano in fabbrica con l’abbigliamento aziendale, previsto per ambienti interni, che non Ã¨ sufficiente a sostenere ore di lavoro al freddo”. L’azienda, con 443 dipendenti a Sulmona, giÃ da anni ricorre agli ammortizzatori sociali ed Ã¨ una delle sei realtÃ in crisi nel territorio. (ANSA)