Ministro tedesco: “la Groenlandia sarà difesa dalla Nato”

Il ministro degli Esteri della Germania Johann Wadephul ha replicato alle parole del presidente americano Donald Trump, che parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, aveva affermato che gli Stati Uniti hanno «bisogno della Groenlandia per una questione di sicurezza nazionale».

Wadephul, durante la conferenza stampa con il suo omologo lituano Kestutis Budrys, ha dichiarato: «Posso solo affermare che la Groenlandia, come le Isole Faroe, fa parte del Regno di Danimarca e, poiché la Danimarca è membro della Nato, anche la Groenlandia sarà difesa dalla Nato in linea di principio. Qualora fossero necessari ulteriori interventi per rafforzare la difesa della Groenlandia, dovremo discuterne nell’ambito dell’alleanza». (LaPresse)