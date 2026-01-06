Ministro tedesco: “la Groenlandia sarà difesa dalla Nato”

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Germania Johann Wadephul

Il ministro degli Esteri della Germania Johann Wadephul ha replicato alle parole del presidente americano Donald Trump, che parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, aveva affermato che gli Stati Uniti hanno «bisogno della Groenlandia per una questione di sicurezza nazionale».

Wadephul, durante la conferenza stampa con il suo omologo lituano Kestutis Budrys, ha dichiarato: «Posso solo affermare che la Groenlandia, come le Isole Faroe, fa parte del Regno di Danimarca e, poiché la Danimarca è membro della Nato, anche la Groenlandia sarà difesa dalla Nato in linea di principio. Qualora fossero necessari ulteriori interventi per rafforzare la difesa della Groenlandia, dovremo discuterne nell’ambito dell’alleanza». (LaPresse)

Articoli correlati

Trump Groenlandia

Groenlandia, Trump: “Controllo Usa serve anche alla UE”

Trump e von der Leyen

Groenlandia, UE a Trump: ‘rispettare l’integrità territoriale’

premier danese Mette Frederiksen

Groenlandia, premier danese agli Usa: ‘basta minacce’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *