Groenlandia, nota congiunta alcuni leader europei

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Merz da Macron

“Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attivitÃ  e i nostri investimenti per garantire la sicurezza dell’Artico e scoraggiare gli avversari. Il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della Nato. La sicurezza nell’Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranitÃ , l’integritÃ  territoriale e l’inviolabilitÃ  dei confini”.

Lo dichiarano in una nota congiunta alcuni leader europei, tra i quali Macron, Merz e Meloni. “Si tratta – affermano i leader europei – di principi universali e non smetteremo di difenderli. Gli Stati Uniti sono un partner essenziale in questo sforzo, in quanto alleato della Nato e attraverso l’accordo di difesa tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti del 1951”. “La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia”. (ANSA). .

Articoli correlati

Germania Johann Wadephul

Ministro tedesco: “la Groenlandia sarÃ  difesa dalla Nato”

Trump Groenlandia

Groenlandia, Trump: “Controllo Usa serve anche alla UE”

Trump e von der Leyen

Groenlandia, UE a Trump: ‘rispettare l’integritÃ  territoriale’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *