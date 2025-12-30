Padova, 13enne picchiato e rapinato da due minorenni tunisini

Un tredicenne Ã¨ stato aggredito e rapinato nel tardo pomeriggio di sabato 27 dicembre nel pieno centro di Padova

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da due minorenni di 16 e 14 anni in via Eremitani, poco dopo le 19. I due, entrambi di origine tunisina e a bordo di un monopattino, lo avrebbero colpito con calci e pugni per poi sottrargli un iPhone 15, fuggendo subito dopo.

Le prime indicazioni utili sono arrivate da alcuni coetanei presenti sul posto, che hanno assistito alla scena e fornito agli agenti una descrizione dei presunti autori. La segnalazione Ã¨ stata immediatamente diramata via radio alle pattuglie in servizio nella zona della stazione.

Poco prima delle 19.40, una volante ha individuato in piazzale della stazione il sedicenne, trovato in possesso di uno smartphone di cui non era in grado di spiegare la provenienza.

Il ragazzo â€” minore non accompagnato, affidato a una comunitÃ del territorio e giÃ noto per reati contro il patrimonio â€” Ã¨ stato accompagnato in questura per gli accertamenti. Due ore piÃ¹ tardi, intorno alle 21.30, anche il quattordicenne si Ã¨ presentato spontaneamente, accompagnato dal padre. I due minorenni sono stati indagati in stato di libertÃ dalla Procura per i minorenni di Venezia con lâ€™ipotesi di rapina aggravata in concorso. Al termine delle formalitÃ , il sedicenne Ã¨ stato riaffidato alla comunitÃ , mentre il quattordicenne Ã¨ tornato al padre.

Il questore Marco Odorisio ha inoltre disposto nei loro confronti un daspo urbano della durata di tre anni: il provvedimento vieta lâ€™accesso a esercizi pubblici e locali di intrattenimento nellâ€™area della stazione ferroviaria, in corso del Popolo, corso Garibaldi e piazza Eremitani. Dallâ€™inizio dellâ€™anno, a Padova sono state emesse 132 misure di prevenzione personale nei confronti di minorenni.

www.leggo.it