Coro alpini canta Inno di Mameli a Palazzo Chigi. Dopo “L’Italia chiamò” anche Meloni grida “Sì”

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Roma, 23 dicembre 2025  – Il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i dipendenti di Palazzo Chigi. Il coro degli alpini ha aperto la cerimonia cantando l’Inno di Mameli, che anche la premier ha cantato, gridando poi “Sì” quando la canzone termina con “L’Italia chiamò”.

Il “sì” è stato tolto dalle cerimonie ufficiali con un decreto del presidente della Repubblica del 15 marzo scorso, adottato su proposta della Presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2025. Chigi Fonte: Agenzia Vista

Inno nazionale, il Quirinale vieta il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”

Articoli correlati

signor Mattarella bis

Inno nazionale, il Quirinale vieta il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”

Mattarella Tricolore

Inno d’Italia, cambia tutto: “In piedi e composti”

bandiera italiana

La nostra bandiera ridotta come l’Italia di oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *