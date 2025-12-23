Coro alpini canta Inno di Mameli a Palazzo Chigi. Dopo “L’Italia chiamò” anche Meloni grida “Sì”

Roma, 23 dicembre 2025 – Il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i dipendenti di Palazzo Chigi. Il coro degli alpini ha aperto la cerimonia cantando l’Inno di Mameli, che anche la premier ha cantato, gridando poi “Sì” quando la canzone termina con “L’Italia chiamò”.

Il “sì” è stato tolto dalle cerimonie ufficiali con un decreto del presidente della Repubblica del 15 marzo scorso, adottato su proposta della Presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2025. Chigi Fonte: Agenzia Vista