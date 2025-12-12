Romania, dopo 44 anni torna la lebbra

Il primo contagio da lebbra degli ultimi 44 anni Ã¨ stato ufficialmente diagnosticato in Romania. Lo ha riferito il ministro della SanitÃ di Bucarest, Alexandru Rogobete.

“Ãˆ stato confermato un caso di lebbra (malattia di Hansen) e altri tre casi sono in fase di valutazione clinica e microbiologica, sulla base di lesioni cutanee e criteri epidemiologici”, ha spiegato il ministro ai giornalisti.

Rogobete ha precisato che i sintomi sono comparsi in quattro donne, tutte nate in Asia, che lavorano come massaggiatrici in un salone di Cluj-Napoca. “Il ministero della Salute, attraverso l’amministrazione distrettuale, ha ordinato la sospensione dell’attivitÃ del salone fino al completamento dell’indagine epidemiologica”, ha dichiarato.

Secondo il ministro, il trattamento Ã¨ iniziato in conformitÃ agli standard dell’Oms (Organizzazione Mondiale della SanitÃ ). “Dopo l’inizio del trattamento, il rischio di trasmissione diminuisce e scompare, secondo i protocolli internazionali”, ha aggiunto.

Rogobete ha sottolineato che il rischio per la popolazione resta basso e che la situazione viene gestita con la massima responsabilitÃ . Ha inoltre affermato che l’ispezione sanitaria statale monitorerÃ la situazione quotidianamente.

Secondo i dati del ministero della Salute romeno, l’ultimo caso di lebbra nel Paese Ã¨ stato diagnosticato nel 1981. In Europa, i casi della malattia sono rari e, di norma, vengono registrati tra persone provenienti da Asia, Africa o America Latina.

