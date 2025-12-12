La “sanità” del futuro. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 13 dicembre 2025

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, che vede la partecipazione di autorevoli ospiti, ritorna sabato 13 dicembre 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE della puntata sarà Carmen Tortora con cui parleremo della sanità del futuro che, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, si trasformerà in medicina predittiva e preventiva, per cui tutti saranno considerati malati, prima che osino di sentirsi sani. Tutti dovranno essere controllati, monitorati e “vaccinati” contro tutto. La pressione contro l’esitazione “vaccinale” raggiungerà tutti ovunque.

La medicina del futuro non promette più cure, ma clienti permanenti. Volgliono create malati immaginari a vita. Questo modello di governace sanitaria, che sarà lanciato in tutto il mondo, vuole sostuire la governance politica con quella digitale.

Nel corso della puntata spiegheremo in che modo. Non mancate!