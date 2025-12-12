La “sanità” del futuro. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 13 dicembre 2025

ImolaOggi CRONACA, In risalto

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, che vede la partecipazione di autorevoli ospiti, ritorna sabato 13 dicembre 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE della puntata sarà Carmen Tortora con cui parleremo della sanità del futuro che, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, si trasformerà in medicina predittiva e preventiva, per cui tutti saranno considerati malati, prima che osino di sentirsi sani. Tutti dovranno essere controllati, monitorati e “vaccinati” contro tutto. La pressione contro l’esitazione “vaccinale” raggiungerà tutti ovunque.

La medicina del futuro non promette più cure, ma clienti permanenti. Volgliono create malati immaginari a vita. Questo modello di governace sanitaria, che sarà lanciato in tutto il mondo, vuole sostuire la governance politica con quella digitale.
Nel corso della puntata spiegheremo in che modo. Non mancate!

Articoli correlati

Ossessione compulsiva dei ‘volenterosi’ sulla Russia, PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 6 dicembre 2025

Ossessione compulsiva dei ‘volenterosi’ sulla Russia. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 6 dicembre 2025

vaccino a mRna

Morbillo, Oms: 59 milioni di vite salvate dai vaccini dal 2000

oms

OMS e Ministero Salute: spegnere i termosifoni di notte

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *