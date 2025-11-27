Dopo le scorribande dei ragazzini, arriva la protesta del comitato

Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo

A seguito degli incresciosi episodi avvenuti nei giorni scorsi a Monselice dove tre ragazzini si sono resi protagonisti in piazza Ossicella di un lancio di oggetti dal terrazzo che ha creato danni, allarme e per pura casualitÃ  nessun ferito, il 25 novembre alle 22 le telecamere di videosorveglianza del Comune hanno immortalato sette uomini che sono arrivati a bordo di un paio di auto nel centro di Monselice. Qui hanno scaricato alcuni cartelloni dal portabagagli e li hanno appesi con il nastro adesivo agli alberi, ma anche sotto i portici. A rinvenirli sono stati nelle prime ore della mattinata odierna gli operai del Comune che hanno allertato polizia locale e carabinieri per poi rimuoverli. Stiamo parlando di una ventina di cartelloni.

Nei cartelloni affissi si legge la scritta: “Monselice piazza Ossicella – Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo”.

Tali manifestanti avrebbero anche una firma che carabinieri della compagnia di Abano e polizia locale di Monselice ipotizzano sia quella di un gruppo conosciuto come “Comitato re migrazione”. Le indagini sono in pieno svolgimento.

Le forze dell’ordine attraverso le immagini estrapolate confidano di giungere all’identificazione dei responsabili, partendo anche dalle targhe dei mezzi utilizzati per giungere in centro a Monselice. La vicenda potrebbe avere anche risvolti giudiziari. E’ concreto il rischio che i responsabili delle affissioni debbano rispondere all’autoritÃ  giudiziaria con l’accusa di istigazione all’odio razziale.
www.padovaoggi.it

