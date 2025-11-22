Vance: ‘Ã¨ fantasia pensare che l’Ucraina possa vincere la guerra’

“Non basterebbero soldi o armi Usa, e nemmeno sanzioni a Mosca”
l vicepresidente americano JD Vance definisce “fantasia” pensare che l’Ucraina possa vincere la guerra con la Russia se gli Stati Uniti dessero a Kiev piÃ¹ soldi o armi o imponessero piÃ¹ sanzioni a Mosca.
“Ogni critica al quadro di pace su cui sta lavorando l’amministrazione o fraintende il quadro stesso o travisa una realtÃ critica sul campo – spiega Vance sul suo account X -.Â Si fantastica che se solo dessimo piÃ¹ soldi, piÃ¹ armi o piÃ¹ sanzioni, la vittoria sarebbe a portata di mano.
La pace non sarÃ fatta da diplomatici o politici falliti che vivono in un mondo di fantasia. Potrebbe essere fatta da persone intelligenti che vivono nel mondo reale”.
“Qualsiasi piano di pace deve fermare le uccisioni preservando la sovranitÃ ucraina, essere accettabile sia per la Russia che per l’Ucraina, massimizzare le probabilitÃ che la guerra non riprenda”, aggiunge il vicepresidente Usa dopo aver parlato ieri al telefono con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. ANSA