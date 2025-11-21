Sospetto caso febbre di Marburg in paziente rientrato dall’Etiopia

Un anziano Ã¨ stato ricoverato all’ospedale Cardinal Massaia di Asti, con febbre e sintomi gastrointestinali, per sospetta febbre emorragica di Marburg

L’uomo, residente in provincia di Asti, si Ã¨ presentato stamattina al pronto soccorso, di ritorno da un viaggio in Etiopia dove ha visitato un’area in cui sono stati segnalati focolai di febbre emorragica. Il paziente, secondo quanto appreso dalla struttura sanitaria, Ã¨ stato preso in carico nel reparto di Malattie infettive, che lo monitora.

I prelievi ematologici sono giÃ stati inviati all’ospedale Spallanzani di Roma per la verifica. Il paziente era ed Ã¨ rimasto stabile dal punto di vista clinico, ma considerato l’itinerario del viaggio e i sintomi presentati, a tutela della sua incolumitÃ e a scopo di prevenzione, la direzione medica di presidio ha immediatamente attivato tutte le misure precauzionali e di isolamento, evitando quindi qualsiasi contatto con altri pazienti.

E’ stata attivata inoltre la catena di allerta locale con il Sisp (Servizio di igiene e di sanitÃ pubbica), regionale con il Dirmei (Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale per le malattie ed emergenze infettive )e nazionale con lo Spallanzani. Nel caso di conferma della diagnosi il paziente verrÃ trasferito in una struttura con le misure di sicurezza idonee. (ANSA)