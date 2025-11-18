Sabotaggio ferrovie Polonia, identificati due ucraini

Sabotaggio ferrovie Polonia

ROMA, 18 NOV – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che le autoritÃ  che indagano sugli episodi di sabotaggio ferroviario accaduti nel fine settimana hanno identificato due sospettati, entrambi ucraini, arrivati in Polonia dalla Bielorussia quest’autunno e che “si ritiene abbiano collaborato con i servizi segreti russi

Lo riportano i media internazionali. Uno dei sospettati era giÃ  stato condannato per sabotaggio da un tribunale di Leopoli. Dopo gli incidenti, entrambi erano fuggiti in Bielorussia. (ANSA)

