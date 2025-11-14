Ucraina, centinaia di missili e droni russi su Kiev

ROMA, 14 NOV – La Russia ha lanciato stanotte un attacco su larga scala su Kiev, con centinaia di missili e droni. Il bilancio al momento Ã¨ di almeno tre feriti. Diverse esplosioni sono state segnalate nella capitale a partire dalle 00:45 ora locale, secondo testimoni.

Il sindaco Vitali Klitschko riferisce che i detriti di un drone hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani nel quartiere Dniprovskiy. Un incendio Ã¨ stato segnalato anche in un palazzo di quello di Podilskyi. Interruzioni di corrente vengono segnalate in diversi quartieri della cittÃ .

L’Aeronautica militare ucraina parla di decine di droni che stanno prendendo di mira le regioni centrali, meridionali e orientali del Paese. Decine di missili da crociera e balistici sono stati lanciati verso l’Ucraina, viene aggiunto. Sono stati emessi allarmi antiaerei per l’intero Paese. (ANSA)