Roma, in fiamme edificio occupato abusivamente

Incedio in un edificio abbandonato e occupato abusivamente a Roma: dalle 7.20 di circa di questa mattina, martedì 11 novembre, i vigili del fuoco sono impegnati con due squadre, due autobotti e un’autoscala in via Cesare Tallone per l’incendio di uno stabile abbandonato. Secondo quanto si apprende all’interno della struttura ci sono delle persone che l’hanno occupata abusivamente. D Dalle prime notizie, sembra che abbia preso fuoco anche un parcheggio sottostante, pieno di gomme e rame accatastati.

Il “ghetto della droga”

Poco dopo le 8.30 l’incendio è stato quasi totalmente domato, ma, secondo quanto si apprende, la struttura danneggiata dal rogo potrebbe crollare. Le fiamme si sono sprigionate nell’area del “ghetto della droga”, nell’edificio abbandonato dove da tempo avevano trovato rifugio decine di occupanti e che già lo scorso 13 ottobre era stato sgomberato dalle forze dell’ordine.

Un edificio trasformato in dormitorio

Lo scenario è allarmante: la struttura, ora quasi totalmente distrutta, era stata trasformata in un dormitorio, all’interno sono stati trovati numerosi materassi, carrelli, sedie, tavolini e altri oggetti che ora si trovano ammassati accanto a quel che resta dell’edificio. Molte persone, principalmente stranieri, che avevano occupato la lo stabile si trovano al momento fuori dalla struttura, altre si sono allontanate.

Le strade chiuse

Sul posto anche la polizia locale con le pattuglie del V gruppo Casilino per gestire la viabilità e le chiusure. A seguito dell’incendio, infatti, via Talloni è stata chiusa al traffico. Inoltre, ci sono pattuglie schierate in prossimità del civico 236 di via di Tor Cervara per impedire ai pedoni l’accesso a via Tallone.

Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Dalle fiamme divampate dal rogo in via Tallone è divampata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, che ha messo in allarme i residenti dei quartieri limitrofi fin dalla mattina presto. Diversi i post nei gruppi Facebook in cui si segnalava la presenza di fumo e odore acre.

www.romatoday.it