Mali, almeno 14 persone uccise in due raid jihadisti

Due gruppi di jihadisti hanno ucciso negli ultimi giorni in Mali almeno 14 civili a Lere, nella parte centrale del Paese

LunedÃ¬ uomini armati hanno lanciato un attacco e rapito 12 persone, che poi hanno assassinato. La responsabilitÃ  del blitz Ã¨ stata attribuita al gruppo Jnim, affiliato ad Al-Qaeda. In un altro caso, due pastori rapiti quattro giorni prima sono stati trovati morti a pochi chilometri dalla cittÃ , con gli aggressori che hanno accusato i civili di “essere complici” dell’esercito maliano.
