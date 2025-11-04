Iran, sposa bambina rischia il patibolo per aver ucciso il marito violento

Una sposa bambina rischia il patibolo in Iran per l’omicidio del marito violento, a meno che non riesca a raccogliere 10 miliardi di toman (oltre 90.000 euro) per risarcire la famiglia della vittima entro dicembre.Â Lo scrive The Guardian.

Goli Kouhkan era stata data in moglie a un parente quando aveva 12 anni. Ne aveva 18 quando fu arrestata per la morte del marito, nel 2018, e condannata a una pena pecuniaria per aver partecipato all’omicidio. Ora, a sette anni di distanza, ha poche settimane per trovare il denaro, altrimenti sarÃ giustiziata.

Secondo l’associazione Iran Human Rights, dopo aver subito abusi per anni, Kouhkan era fuggita dal marito e tornata a casa, ma il padre l’aveva respinta dicendo: “Ho dato via mia figlia con un vestito bianco, l’unico modo in cui puoi rivenire Ã¨ avvolta in un sudario”. Tempo dopo essere tornata dal marito, reagÃ¬ quando lo vide picchiare il figlio di cinque anni e chiamÃ² in aiuto un cugino. ScoppiÃ² una rissa in cui il marito perse la vita.

“Kouhkan appartiene a una minoranza etnica, Ã¨ una donna ed Ã¨ povera. Ãˆ probabilmente la piÃ¹ debole in assoluto nella societÃ iraniana”, ha affermato Mahmood Amiry-Moghaddam di Iran Human Rights (IHR).

Ziba Baktyari, membro di Bramsh, un’organizzazione che difende i diritti delle donne del Belucistan, come Kouhkan, ha dichiarato che questo “non Ã¨ un caso isolato”. “Le donne beluci, e le donne in generale, sono prese di mira dal regime”, ha aggiunto. L’Iran registra il numero piÃ¹ alto di esecuzioni di donne al mondo: sono state almeno 30 dall’inizio dell’anno. ANSA – foto repertorio