Zelensky: ‘non concederemo nulla alla Russia’

Durante l’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin aveva dichiarato che avrebbe “distrutto” l’Ucraina se non avesse accettato. Lo scrive il Financial Times parlando di un incontro sfociato più volte in una “lite furibonda”.

Zelensky: ‘non daremo mai alla Russia alcuna ricompensa’

“Putin non può essere fermato con le parole: è necessaria la pressione. Il mondo vede che la Russia risponde con la forza, il che significa che la pace attraverso la forza può funzionare. L’Ucraina non concederà mai ai terroristi alcuna ricompensa per i loro crimini e contiamo sui nostri partner affinché mantengano questa posizione. Sono necessari passi decisivi da parte degli Stati Uniti, dell’Europa, dei Paesi del G20 e del G7. Le vite devono essere protette”.

Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo che il Washington Post ha rivelato che il leader russo ha detto a Donald Trump di volere che Kiev ceda il Donetsk. (ANSA)