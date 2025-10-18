Schlein: “libertà a rischio quando governa la destra”

ImolaOggi POLITICA, NEWS

Elly Schlein

“In Italia c’è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l’opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, intervenendo al Congresso del Pse. (ANSA)

NOTA IO: quando governa la sinistra, invece, ti tolgono il lavoro se non ti lasci inoculare con sostanze misteriose protette da segreto militare.

Articoli correlati

segretaria Pd, Elly Schlein

Migranti, Camera conferma accordi con la Libia. Ira Pd, Avs, +Europa

Elly Schlein

Migranti, Schlein: “serve nuova missione nel Mediterraneo per salvare vite”

Eugenio Giani e Schlein

Toscana, Giani confermato. Schlein: “avanti sulla strada unitaria”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *