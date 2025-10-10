Orban: ‘i servizi segreti ucraini sono già nel tuo smartphone’

“I servizi segreti ucraini non osservano solo l’Ungheria; si sono insinuati anche nel partito filo-ucraino Tisza. Si sono infiltrati nella vita pubblica e nella politica, fornendo assistenza tecnologica ai loro alleati per aiutarli a prendere potere. Una volta dicevamo “i russi sono già nella dispensa”, ora dobbiamo dire: gli ucraini sono già nel tuo smartphone. Non glielo lasceremo fare”
Lo scrive su X il Primo Ministro ungherese Viktor Orban.
The Ukrainian intelligence service is not just watching Hungary; it has wormed its way in through the pro-Ukrainian Tisza Party. They have infiltrated public life and politics, providing technological assistance to their allies to help them gain power here. Once we said “the… pic.twitter.com/ik5wqvNtWQ
