Orban: ‘i servizi segreti ucraini sono già nel tuo smartphone’

Viktor Orban

“I servizi segreti ucraini non osservano solo l’Ungheria; si sono insinuati anche nel partito filo-ucraino Tisza. Si sono infiltrati nella vita pubblica e nella politica, fornendo assistenza tecnologica ai loro alleati per aiutarli a prendere potere. Una volta dicevamo “i russi sono già nella dispensa”, ora dobbiamo dire: gli ucraini sono già nel tuo smartphone. Non glielo lasceremo fare”

Lo scrive su X il Primo Ministro ungherese Viktor Orban.

