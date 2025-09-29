Regionali Marche, exit poll: Acquaroli avanti

Nel secondo exit poll, realizzato dal consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 49% e il 53% dei consensi, mentre lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci tra il 45% e il 49%. Beatrice Marinelli tra lo 0 e il 2%.

Spoglio nelle Marche, arrivano le prime 23 sezioni

E’ in corso lo spoglio delle schede elettorali nella Regione Marche, con i primi dati disponibili. A 23 sezioni scrutinate su 1.572 il presidente ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, ha il 50,16%; lo sfidante del centrosinistra, Matteo Ricci, il 46,6%.

Affluenza definitiva al 50,01%

L’affluenza definitiva nelle Marche risulta essere del 50,01%. Di seguito l’affluenza città per città: Ancona 50,41% (precedente 60,50%); Ascoli Piceno 48,97% (precedente 57,7%); Fermo 51,22% (precedente 61,2%); Macerata 47,02% (precedente 56,6%); Pesaro Urbino 52,38% (precedente 62,3%). tgcom24.mediaset.it