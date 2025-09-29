Regionali Marche, exit poll: Acquaroli avanti

ImolaOggi POLITICA, News 2025, Vetrina

Francesco Acquaroli

Nel secondo exit poll, realizzato dal consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 49% e il 53% dei consensi, mentre lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci tra il 45% e il 49%. Beatrice Marinelli tra lo 0 e il 2%.

Spoglio nelle Marche, arrivano le prime 23 sezioni

E’ in corso lo spoglio delle schede elettorali nella Regione Marche, con i primi dati disponibili. A 23 sezioni scrutinate su 1.572 il presidente ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, ha il 50,16%; lo sfidante del centrosinistra, Matteo Ricci, il 46,6%.

Affluenza definitiva al 50,01%

L’affluenza definitiva nelle Marche risulta essere del 50,01%. Di seguito l’affluenza città per città: Ancona 50,41% (precedente 60,50%); Ascoli Piceno 48,97% (precedente 57,7%); Fermo 51,22% (precedente 61,2%); Macerata 47,02% (precedente 56,6%); Pesaro Urbino 52,38% (precedente 62,3%). tgcom24.mediaset.it

Marche, Schlein: ‘tutti con Ricci, possiamo vincere’

Ricci indagato, Schlein: “resta il nostro candidato”

Articoli correlati

Schlein e Ricci

Pd Marche, Ricci: “ho accettato la chiamata che tante persone”

Schlein e Ricci

Marche, sondaggio bufala su Ricci: l’ultima figuraccia del Pd

Europee, Schlein

Marche, Schlein: ‘tutti con Ricci, possiamo vincere’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *