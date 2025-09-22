Venezia, fermate 130 borseggiatrici: tutte libere

Il fenomeno dei borseggi a Venezia continua a destare preoccupazione, nonostante l’attività della squadra antiborseggio della Polizia Locale

Nei primi nove mesi del 2025, la squadra, operativa dal 1999 e composta da sei agenti in borghese, ha fermato 130 borseggiatrici, tutte denunciate, con sei arresti, ma nessuna delle persone coinvolte è stata trattenuta in carcere.

Turiste molestate e pedinate da quattro borseggiatrici

E’ stato pubblicat0 nelle ultime ore il video di due turiste costrette a chiedere aiuto a una struttura ricettiva, dopo essere state pedinate da quattro borseggiatrici che le hanno molestate, insultate e sputate.

Si tratta solo dell’ultima segnalazione del gruppo Veneziani Non Distratti Stop borseggi a Venezia, che da anni cerca di difendere cittadini e turisti da questo odioso ma persistente fenomeno.

130 borseggiatrici denunciate: nessuna in carcere

Nei primi nove mesi del 2025 la polizia locale ha denunciato circa 130 borseggiatrici per per furti, tentati furti o violazioni di fogli di via, inclusi diversi minorenni temporaneamente collocati in comunità di prima accoglienza da cui, però, spesso si sono allontanati rapidamente.

Nel periodo gennaio-luglio sono stati recuperati circa 900 portafogli abbandonati, principalmente trafugati a turisti stranieri in piazza San Marco. Tuttavia, nessuna delle persone coinvolte è stata trattenuta in carcere. Un esempio emblematico è il caso di Shakira, soprannome o “nome d’arte” di una borseggiatrice già molto conosciuta per la laguna. A soli 20 anni, Shakira ha già sessanta procedimenti penali nella sua fedina penale e nonostante l’ultima condanna a un anno di reclusione, è tornata subito tra le calli di Venezia.

