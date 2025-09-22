Ciro Grillo e i 3 suoi amici condannati per stupro di gruppo

chiesto rinvio a giudizio per Ciro Grillo e 3 amici

Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l’accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo.

Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia.

Nessuno dei quattro era in aula.
Assente anche la principale accusatrice, la studentessa italo norvegese all’epoca 19enne. ANSA

