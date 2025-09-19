Rubano gioielli e soldi, uno dei ladri ha 15 anni

Hanno rubato gioielli e soldi in appartamento. Non solo: nella fuga hanno aggredito il padre della proprietaria di casa

ROMA – Protagonisti due ragazzi – di 22 e 15 anni, originari del Cile – che sono stati arrestati dai carabinieri e dalla polizia. I fatti sono accaduti a Guidonia Montecelio. Una donna, grazie al sistema anti-intrusione e al circuito di videosorveglianza installato in casa, si è accorta della presenza dei ladri in casa. Così ha informato subito una pattuglia in transito.

Gli agenti e il personale dell’Arma giunti sul posto hanno sorpreso i due mentre cercavano di allontanarsi. La coppia, oltre a essersi scagliati contro il papà della vittima del furto, hanno provato a sfuggire alle forze dell’ordine. Ma ogni tentativo è stato vano. E per loro sono scattate le manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Presi due giovani ladri, uno ha 15 anni

Negli zaini in possesso dei due giovani sono stati trovati monili in oro, gioielli, un salvadanaio, 600 euro in contanti, un kit per acconciatura professionale. Non solo: uno dei due topi d’appartamento una chiave dell’abitazione derubata, presumibilmente “prelevata” poco prima dall’auto della donna

Il 22enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia, il minore invece è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. Al termine dell’udienza di convalida, il 22enne è stato sottoposto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, mentre per il minorenne è stata indicata la misura cautelare della permanenza in casa.

www.romatoday.it