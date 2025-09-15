Oggi l’anniversario della morte di Oriana Fallaci

Oriana Fallci

Oriana Fallaci morì esattamente 19 anni fa, il 15 settembre 2006 ed è sepolta al Cimitero degli Allori di Firenze

“Oggi ricorre l’anniversario della scomparsa della nostra più illustre concittadina Oriana Fallaci. A distanza di anni dalla sua scomparsa, le sue parole risuonano ancora con sorprendente attualità.

Oriana Fallaci ha avuto il coraggio di denunciare senza timori l’avanzata dell’integralismo islamico e i pericoli che esso rappresenta per la libertà e la civiltà occidentale. Con la stessa forza, ha difeso Israele come baluardo democratico in Medio Oriente, sottolineando come il diritto del popolo ebraico a vivere in sicurezza fosse indissolubilmente legato al destino dell’Europa.

Oriana Fallaci ha sempre saputo dimostrare che una donna, in quanto tale, poteva arrivare fin dove voleva e ha sempre tenacemente dimostrato la volontà di affermare la sua condizione di donna libera. Non era una giornalista qualsiasi, lei era, come ripeteva, uno “Scrittore” e così ha voluto che fosse scritto nel suo epitaffio”.

Lo dichiara il candidato capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali Jacopo Cellai.
www.nove.firenze.it

