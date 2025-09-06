Viterbo, l’ombra della mafia turca: rilasciati i 5 fermati

A Viterbo, le indagini si concentrano negli ambienti della malavita organizzata turca, dopo l’arresto dei due uomini, originari del paese euroasiatico, trovati in possesso di armi e munizioni il giorno del trasporto della macchina di Santa Rosa. Esclusa la pista terroristica, gli investigatori stanno passando al setaccio le presenze di soggetti turchi nel viterbese che potrebbero avere a che fare con attività illecite.
A maggio dello scorso anno, nel capoluogo della Tuscia un’operazione condotta dalla DDA di Milano ha portato in carcere un quarantenne ritenuto vicino alla mafia turca. A fine agosto scorso, gli agenti della polizia hanno arrestato un cittadino di origini turche con mandato di arresto internazionale. Contesti che, secondo chi indaga, indicano possibili basi o interessi in zona.
Intanto sono stati rilasciati, dopo l’identificazione in questura, i cinque turchi fermati in un bed and breakfast di Montefiascone, da Digos e squadra mobile.
I fermati avrebbero usato per la prenotazione lo stesso documento adoperato dai due connazionali sorpresi il 3 settembre scorso, anche loro in un b&b viterbese vicino al santuario di Santa Rosa, con una mitraglietta, una pistola e 3 caricatori.
Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Viterbo, ma il fascicolo potrebbe anche passare alla DDA di Roma.
