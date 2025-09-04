Mattarella al Csm: “auspico tempestività e trasparenza”

ImolaOggiPOLITICA, News 2025

csm fiducia nella magistratura

“Con questa ripresa dei lavori si apre l’ultima fase dell’attuale consiliatura, anche con il rinnovo ormai prossimo della composizione delle commissioni”

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della seduta del plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura che ha eletto Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Corte di Cassazione.

“Auspico come sempre – ha sottolineato – che il Csm continui ad assicurare tempestività e trasparenza alle proprie decisioni.
Siamo tutti consapevoli che queste devono essere fondate su criteri ed elementi di valutazione al di sopra di pregiudiziarie divisioni di parte”. ANSA

Articoli correlati

mattarella

Mattarella: ‘Csm contribuisca alla serenità tra istituzioni’

csm fiducia nella magistratura

Migranti, vicepresidente Csm: “La legge non può essere superata dal diritto Ue”

ministro della giustizia Carlo Nordio

Riforma giustizia, Nordio: “Stop a degenerazione correntizia”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *