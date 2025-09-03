Schlein a Meloni: ‘i progressisti sono uniti, comincia ad abituarti’

“Comincia ad abituarti cara Giorgia Meloni, perché oggi la coalizione progressista è unita, nelle Marche, nelle altre regioni… Comincia ad abituarti”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando ad un comizio nelle Marche. “Con le nostre idee sul futuro, consapevoli che nascono dal passato, che affondano le radici nella Costituzione, noi oggi anche da qui lanciamo questa sfida per vincere queste elezioni”. (Askanews)

(Agenzia Vista) Potenza Picena, 02 settembre 2025 – “Non ce ne facciamo molto di una premier donna se non si batte per i diritti di tutte le altre donne del Paese e per il loro lavoro. Nonché per i diritti delle donne anche sul proprio corpo, invece che mandare, come ha fatto lei, gli antiabortisti nei consultori” così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla Festa dell’Unità itinerante della provincia di Macerata nella tappa di Potenza Picena.