Odessa, attacco russo alle infrastrutture: 29mila persone senza luce

Un attacco russo nella notte ha colpito infrastrutture energetiche nella regione di Odessa, lasciando senza elettricità oltre 29 mila persone

Lo ha riferito in un messaggio pubblicato su Telegram il capo dell’amministrazione regionale, Oleh Kiper, secondo cui l’area più colpita è quella di Chornomorsk e dei suoi dintorni. Kiper ha aggiunto che sono stati danneggiati anche edifici residenziali e amministrativi e che una persona è rimasta ferita.

Mosca: 21 droni ucraini abbattuti su quattro regioni russe

Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto nella notte 21 droni ucraini sulle regioni russe di Volgograd, Rostov, Belgorod e Bryansk. Lo rende noto l’agenzia di stampa Tass, citando il ministero della Difesa russo.