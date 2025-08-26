Argentina, di nuovo scarcerato l’ex Br Bertulazzi

L’ex membro delle Brigate Rosse, Leonardo Bertulazzi, 73 anni, è stato scarcerato e torna agli arresti domiciliari con la cavigliera elettronica a Buenos Aires

La Corte Federale di Cassazione argentina ha infatti annullato la custodia in carcere, considerando l’età e i suoi problemi cardiaci e visivi. Bertulazzi avrà diritto ai controlli medici e sarà sorvegliato da una pattuglia della Polizia Federale, 24 ore su 24. Per il suo avvocato Rodolfo Yanzón “è una buona notizia e la giudice Servini ha riconosciuto laq sussistenza del diritto secondo la Convenzione Onu,in attesa della decisione finale sul suo status di rifugiato”. (ANSA)

