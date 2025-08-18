Labubu vietati nel Sud della Libia: “Violano la morale islamica”

ImolaOggiESTERI, News 2025

Labubu

La moda dei Labubu non piace in Libia. La direzione per la Sicurezza di Sabha, importante centro del sud del Paese, ha sequestrato e distrutto un numero imprecisato dei popolari pupazzi prodotti dal colosso cinese di giocattoli Pop Mart, ritenendoli un fenomeno commerciale “negativo” e in contrasto con i valori sociali e religiosi del Paese.

La “retata” avvenuta in diversi negozi è stata accompagnata da un avvertimento ai commercianti a non vendere né importare i pupazzi, con l’annuncio di azioni legali in caso di violazioni. Le autorità hanno quindi vietato la commercializzazione dei Labubu in città, definendola una “tendenza negativa” che “viola la morale sociale e islamica”. Al momento, non risultano provvedimenti di carattere nazionale.

Cosa sono i Labubu

I Labubu sono bambole da collezione create dall’illustratore di Hong Kong Kasing Lung. Questi pupazzi fanno parte di una serie più ampia chiamata “The Monsters” e sono diventati molto popolari grazie alla loro distribuzione tramite blind box, ossia scatole a sorpresa. La Labubu-mania è tuttavia scoppiata dopo che una cantante del gruppo K-Pop Blackpink si è fatta fotografare con uno di questi pupazzi attaccati alla borsa. Da lì a pochi mesi, in tutto il mondo, si sono formate lunghe code davanti ai negozi che le vendono per cercare di accaparrarsene una. tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

"Allah Akbar", uomo dà in escandescenza sul volo per Glasgow

“Allah Akbar”, uomo dà in escandescenza sul volo per Glasgow

islamici scuola

Bologna, nelle scuole arriva la dieta halal: è polemica

islamici preghiera

Monfalcone, Tar Fvg boccia ricorso del Centro islamico

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *