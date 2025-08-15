Usurai legalizzati. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 16 agosto 2025

Usurai legalizzati

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 16 agosto 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Gli autorevoli ospiti saranno il giornalista Ruggiero Capone e Luciano Dissegna, già dirigente dell’Agenza delle Entrate

In questa puntata si parlerà degli usurai legalizzati, in azione anche a Ferragosto, che con la strategica e sempre funzionale pesca a strascico dei patrimoni dei malcapitati effettua pignoramenti e blocca milioni di conti correnti di cittadini e aziende, a causa di un sistema criminoso, criminogeno e criminale creato ad hoc per alimentare quella riserva di voti dei governi di turno chiamata PA, che serve per obnubilare le menti già offuscate degli italioti e dimostrare loro una parvenza di democrazia, consentendo la sopravvivenza delle aziende solo se eludono o evadono, per cui devono essere ricattabili.

L’obiettivo del Governo di turno, che si riempie la bocca di espressioni come ‘fisco amico’, è quello di incassare subito altri 3 miliardi di euro che la ‘Sgarbatella’, non userà per la sanità o per l’istruzione, per aiutare le aziende, o per la sicurezza sul lavoro, né tanto meno per equiparare i salari all’inflazione, ma per inviare altre armi belliche all’amico cabarettista e per comprare ulteriori armi biologiche di distruzione di massa, chiamate abusivamente ‘vaccini’, al fine di genuflettersi all’élite per depopolare il pianeta.

La “paralisi di Ferragosto”, una sorta di tsunami che attravero una pesca a strascico sponsorizzata

già nel 2011 e nel 2019 dai poteri sovranzionali, ha già bloccato e continuerà a bloccare milioni di conti correnti e relative carte di credito, di debito e bancomat per incravattare, con relativi pignoramenti, milioni di aziende/famiglie italiane, nel periodo meno lavorativo dell’anno, con scadenze fiscali quali Imu e Irpef e Ires e cartelle esattoriali di falsi crediti o a fronte di debiti già contestati o già oggetto di rateizzazione.