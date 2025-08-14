Debito pubblico record, a giugno a 3.070,7 miliardi

ImolaOggiECONOMIA, News 2025

debito pubblico

ROMA, 14 AGO – Lo scorso giugno il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 18 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.070,7 miliardi. Lo comunica Bankitalia.

L’incremento riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (16,4 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (0,8 miliardi, a 47), nonché l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,8 miliardi). (ANSA)

Articoli correlati

Lo Stato non paga le imprese

Bankitalia: a gennaio debito pubblico risale a 2980 miliardi

debito pubblico

Conti pubblici, debito cresciuto di 1.000 miliardi in 12 anni

debito pubblico

Bankitalia: “ad agosto debito pubblico sfiora i 3000 miliardi”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *