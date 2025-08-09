Macron: ‘il futuro dell’Ucraina si decide con Kiev e UE’

BRUXELLES, 09 AGO – “Il futuro dell’Ucraina non può essere deciso senza gli ucraini che da oltre tre anni lottano per la propria libertà e sicurezza. Anche gli europei saranno necessariamente parte della soluzione, perché da essa dipende la loro sicurezza”.

Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron, dopo un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. “Restiamo impegnati a sostenere l’Ucraina, lavorando in uno spirito di unità e proseguendo il lavoro svolto all’interno della coalizione dei Volenterosi”, aggiunge. (ANSA)

“Trump ha annunciato la preparazione dell’incontro con Putin in Alaska. […] Questa guerra non può terminare senza l’Ucraina. E’ un grande errore non tenere conto del popolo ucraino. Non regaleremo la nostra terra ai Russi.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

(ANSA) – KIEV, 09 AGO – In vista del summit del 15 agosto tra Donald Trump e Vladimir Putin “sono necessarie misure chiare da parte degli europei”: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando col premier britannico, Kier Starmer. Zelensky ha sottolineato come serva in questo momento “il massimo coordinamento tra Kiev e i suoi alleati”. Nel pomeriggio a Londra è prevista una riunione tra europei e ucraini alla quale partecipano anche gli Usa.