Ponte sullo Stretto, UE: valutazione ambientale per la biodiversità

Bruxelles sta “esaminando la documentazione ricevuta” dall’Italia l’11 giugno sul progetto del Ponte di Messina nel quadro della direttiva habitat, che tutela la biodiversità nei siti d’interesse Ue, “e valuterà a tempo debito se e come reagire”. Lo riferisce un portavoce dell’esecutivo Ue.
La notifica ricevuta a giugno, precisa, “include la valutazione d’incidenza” ambientale prevista dalla normativa, “i motivi imperativi d’interesse pubblico” che giustificherebbero l’opera e “le misure compensative proposte”. Sul possibile inserimento del Ponte tra i progetti a doppio uso civile e militare, “la valutazione spetta a Roma”. tgcom24.mediaset.it