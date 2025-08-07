Ponte sullo Stretto, UE: valutazione ambientale per la biodiversità

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Von der Leyen

Bruxelles sta “esaminando la documentazione ricevuta” dall’Italia l’11 giugno sul progetto del Ponte di Messina nel quadro della direttiva habitat, che tutela la biodiversità nei siti d’interesse Ue, “e valuterà a tempo debito se e come reagire”. Lo riferisce un portavoce dell’esecutivo Ue.

La notifica ricevuta a giugno, precisa, “include la valutazione d’incidenza” ambientale prevista dalla normativa, “i motivi imperativi d’interesse pubblico” che giustificherebbero l’opera e “le misure compensative proposte”. Sul possibile inserimento del Ponte tra i progetti a doppio uso civile e militare, “la valutazione spetta a Roma”. tgcom24.mediaset.it

Robin Brooks (Goldman Sachs) contro il ponte sullo Stretto

Articoli correlati

ponte Stretto di Messina

Robin Brooks (Goldman Sachs) contro il ponte sullo Stretto

ponte sullo Stretto di Messina

Ponte sullo Stretto di Messina, Def: ‘non ci sono i soldi’

Renzi cambia idea: il Ponte sullo Stretto di Messina non è una priorità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *