Bernini: ‘a Bologna comiziaccio politico, non onorate le vittime’

VILLA SAN GIOVANNI, 03 AGO – “Quello a cui ho assistito ieri non è stato un omaggio alle vittime del 2 agosto 1980 ma un comiziaccio politico che parlava di persone, del presidente del Consiglio, del presidente del Senato, del decreto sicurezza, della separazione delle carriere. Io ho sentito poco onorare i morti della strage del 2 agosto e molto fare comizi politici”.

Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della ricerca agli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia in corso che si conclude oggi a Villa San Giovanni.

“La mia domanda al governo – ha aggiunto – era: se questo accade, mi autorizzate ad alzarmi e andarmene? Loro mi hanno detto ‘sì, però valuta il contesto’. Ecco, io non mi sono sentita di alzarmi e andarmene perché in quel modo avrei mancato di rispetto a quelle vittime che loro non stavano onorando nel modo giusto. L’abbiamo fatto noi anche per loro. Non è stato facile stare su quel palco, ho passato una giornata complicata. Però l’ho fatto con orgoglio, ne sono stata onorata, l’ho fatto per tutto quello che io stessa ho vissuto. Quello che fa la differenza, credo, tra noi e altri politici è, quando siamo istituzioni, essere istituzioni fino in fondo”. (ANSA)