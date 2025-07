Dramma per Matthias Verreth, morto il figlio di un anno

Dramma per Matthias Verreth. Il centrocampista belga del Bari oggi, mentre era in ritiro con la squadra a Roccaraso, ha appreso la notizia della morte del figlio di un anno. Il bimbo, il secondogenito del calciatore, è deceduto in Belgio, dove risiede la famiglia di Verreth. (Era ricoverato da qualche giorno per una presunta infezione, ndr)

“Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa e prematura di un figlio”, si legge sui profili social del Bari.

“Chiediamo a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore. Il gruppo biancorosso farà rientro oggi stesso a Bari in segno di lutto e rispetto nei confronti di una tragedia come questa”. Adnkronos