Pd Marche, Ricci: ‘da indagine boomerang per la destra, noi vinceremo’

L’inchiesta a Pesaro per affidi irregolari in veste di ex sindaco, non ferma Matteo Ricci che prosegue nella corsa alla presidenza di Regione Marche

“Se pensano che potranno utilizzare questa vicenda per avere un vantaggio elettorale non hanno capito che succederà l’esatto contrario: – ha detto Ricci nel corso di un evento a Fermo in riferimento alle critiche da destra – noi vinceremo e loro avranno da questa vicenda un boomerang che se lo ricorderanno per tutta la vita”. “Sono fiducioso: ho sempre fatto l’amministratore nella piena trasparenza nelle regole dicendo a tutti i collaboratori di rigare dritto e lavorare bene”. (ANSA)