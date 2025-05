Trump, dazi su alluminio e acciaio al 50%

“È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell’alluminio stanno riprendendosi come mai prima. Questa sarà un’altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio. Rendiamo l’America di nuovo grande!”: lo scrive su Truth Donald Trump dopo l’annuncio alla Us Steel, aggiungendo che il raddoppio di dazi riguarderà anche l’alluminio e scatterà dal 4 giugno.

Fmi: “I dazi minacciano domanda e offerta, l’Ue è colpita”

“I dazi possono creare uno shock dell’offerta nei Paesi che li impongono, come gli Usa, con l’offerta di beni che si riduce ed esercita una pressione sui prezzi al rialzo. Oppure può esserci uno shock della domanda: questa è la situazione per l’Ue” dove “i Paesi si trovano in una posizione più difficile”. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, alla conferenza sulla crescita nell’Europa centrale, orientale e sud-orientale (Cesee) a Dubrovnik, in Croazia. “Sebbene la maggior parte dei Paesi qui presenti siano meno colpiti direttamente dai dazi Usa, l’impatto indiretto è significativo”, ha spiegato. tgcom24.mediaset.it