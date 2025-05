Dazi, Merz a Trump: ‘no accordi separati con singoli Paesi UE’

Mi sono congratulato con Trump per l’accordo che ha raggiunto ieri con il Regno Unito, ma gli ho anche detto che non è possibile” fare accordi separati “con i singoli Paesi Ue perché abbiamo potere di negoziare sul commercio solo insieme. La mia impressione è che lo abbia accettato e ora sa che può negoziare con noi solo insieme. Mi sono coordinato strettamente con la presidente della Commissione Ue”.

Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Trump “mi ha invitato a Washington e sono certo che parleremo di questo dossier nel prossimo futuro”, ha aggiunto sottolineando che fra Europa e Stati Uniti “la mia opinione personale” è che “preferiremmo non vedere alcun dazio. Sono fermamente convinto che l’azzeramento dei dazi sia la soluzione migliore e che il riconoscimento reciproco degli standard tecnologici ne sia parte integrante”.

Sui dazi, ha aggiunto, “l’Ue è pronta a eliminare quelli sui prodotti industriali” e sostiene la soluzione “zero per zero” tariffe. Lavoriamo ad una soluzione equilibrata, equa, reciprocamente vantaggiosa. Ma se e dove i negoziati falliranno, agiremo ugualmente, ed è per questo che abbiamo avviato una consultazione per una possibile lista di riequilibrio. In altre parole, tutte le opzioni restano sul tavolo”.

Von der Leyen ha quindi annunciato “che stanzieremo altri 3 miliardi di euro” per l’attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo. “E’ il risultato della revisione intermedia e, con il Patto, avremo frontiere esterne più forti, modi migliori per prevenire i movimenti secondari e procedure più rapide”.ANSA