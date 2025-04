Bologna, tariffario dei pusher sul muro in piazza della Pace

Bologna, 30 aprile 2025 – Un tariffario con i prezzi aggiornati. Al dettaglio. Di hashish e cocaina. Ben illustrati su un muro di piazza della Pace. Con tanto di messaggio di ‘benvenuto’ per i clienti. È comparso nei giorni scorsi e potrebbe trattarsi dello scherzo di un ragazzino, ma data la precisione dei prezzi potrebbe anche essere una ‘informazione di servizio’ per i clienti abituali e non di qualche pusher della zona.

Per esempio, 1 grammo di coca sta a 60 euro, 2,5 a 110. La foto è stata condivisa sulla pagina Facebook del quartiere, con commenti anche ironici come “la pubblicità è l’anima del commercio”.

“Siamo arrivati al prezzario – commenta il segretario della Lega Cristiano Di Martino –. Credo sia inaccettabile sopportare oltre lo stato di degrado che in ogni quartiere imperversa”. Di Martino, sottolineando come simili episodi stiano diventando sempre più frequenti in zona Saragozza, “un tempo fiore all’occhiello della città” ha annunciato un presidio contro il degrado.

