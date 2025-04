Maxi blackout in Spagna, Portogallo e Francia

Continuano i disagi in Portogallo a causa del blackout che ha colpito il Paese intorno alle 11:30 (ora di Lisbona). La Protezione civile portoghese riferisce tuttavia che i sistemi di ridondanza “stanno funzionando normalmente, consentendo al sistema di comando, controllo e soccorso di funzionare senza limitazioni”.

Anche gli ospedali stanno riuscendo a funzionare grazie ai generatori elettrici, sebbene alcuni, come l’ospedale São João di Oporto, abbiano sospeso le attività considerate non prioritarie, mentre il servizio nazionale di emergenza medica raccomanda ai cittadini di telefonare al 112 solo in casi davvero urgenti. Più caotica la situazione dei trasporti. L’accesso al terminal dell’aeroporto di Lisbona è stato condizionato per limitare il più possibile l’ingresso ai passeggeri con voli”, ha dichiarato all’agenzia Lusa una fonte ufficiale dell’operatore aeroportuale ANA. Tuttavia, i decolli restano al momento sospesi. Chiuse anche le stazioni della metropolitana di Lisbona, dopo che molti passeggeri erano rimasti intrappolati nelle carrozze dei treni. Una fonte dell’azienda ha dichiarato che la situazione è ora risolta e i passeggeri sono stati riportati in superficie.

La governatrice di Madrid chiede la possibilità di attivare l’esercito

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha chiesto al premier Pedro Sánchez di attivare il livello di emergenza 3. “Chiediamo al governo nazionale di attivare il piano 3 in modo che l’esercito possa mantenere l’ordine se necessario”, ha detto, citata dai media spagnoli.

Le autorità spagnole ai cittadini: restate a casa

Le autorità spagnole hanno chiesto ai cittadini di restare a casa durante il blackout.

In Spagna le centrali nucleari smettono di produrre elettricità

A seguito del blackout in Spagna, le centrali nucleari del Paese (cinque con sette reattori in funzione) hanno smesso di produrre elettricità. Lo riferisce El Pais sottolineando che la misura è dettata da motivi di sicurezza, e che è interrotta la produzione e la fornitura di energia elettrica alla rete. Tuttavia, secondo fonti del Nuclear Safety Council (CSN), i sistemi interni di ogni impianto devono rimanere operativi e gli impianti utilizzano le apparecchiature diesel disponibili in ogni centrale nucleare.

Sanchez alla riunione di crisi al Centro Rete Elettrica

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, insieme ad alcuni ministri, stanno tenendo una riunione di crisi del governo al Centro di controllo della Rete Elettrica, per conoscere di prima mano l’evoluzione della situazione a seguito del blackout generalizzato nel Paese. Sanchez ha lasciato il Palazzo della Moncloa dopo la riunione con il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, segnalano fonti dell’esecutivo. Oltre a Sánchez, sono presenti i vicepresidenti María Jesús Montero e Sara Aagesen e il ministro dei Trasporti Óscar Puente.

Il ministro portoghese non esclude un attacco hacker

Il ministro portoghese per la Coesione territoriale non esclude che il black-out energetico che ha colpito il Portogallo potrebbe essere dovuto a un attacco informatico, aggiungendo che il disagio colpisce anche Spagna, Francia e Germania. “C’è questa possibilità, ma non è stata confermata”, ha detto Manuel Castro Almeida ai microfoni della Rtp, la tv di Stato portoghese. Dall’aeroporto di Lisbona arrivano intanto notizie di una situazione caotica e di zone dell’aeroporto ancora al buio.

In Spagna il blackout causa il blocco dei treni, fermi i voli

Il massiccio blackout che ha colpito quasi tutta la Spagna ha creato problemi anche agli aeroporti di Madrid e ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il traffico ferroviario è bloccato, come ha informato l’operatore ferroviario Renfe. Fermata anche la metropolitana della capitale, che è stata sgomberata. I voli sono stati fermati negli scali di Madrid Barajas e Lisbona mentre si riportano cancellazioni di voli a Barcellona-El Prat. Sull’oscuramento dell’erogazione elettrica generalizzata l’Istituto Nazionale di Cybersicurezza (Incibe) indaga se sia stato provocato da un cyberattacco.

Blackout elettrico anche nel sud della Francia

Il blackout elettrico in Spagna sta avendo ripercussioni anche in alcuni comuni del sud della Francia, non lontano dal confine spagnolo, in particolare in Occitania, soprattutto nella zona di Perpignan, la cosiddetta Catalogna francese. Lo scrive il quotidiano locale l’Independant. ANSA