Trump parteciperà ai funerali di Bergoglio

Donald Trump parteciperà ai funerali di Papa Francesco

Il presidente degli Stati Uniti ha sciolto i dubbi con un posto sul social Truth, annunciando che si recherà a Roma con la moglie Melania. L’annuncio di Trump arriva alcune ore dopo le dichiarazioni rilasciate alla Casa Bianca.

“Era un uomo buono, ha lavorato duro, amava il mondo”, l’omaggio dedicato al Santo Padre prima dell’l’Easter Egg Roll, la tradizionale festa delle uova pasquali alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti inizialmente non ha assicurato la sua presenza ai funerali del Pontefice: “Devo controllare le date”.

“Ho firmato un ordine esecutivo per mettere le bandiere a mezz’asta in onore di Papa Francesco”, ha detto facendo riferimento al provvedimento firmato qualche ora prima. Trump, appena appresa la notizia del decesso del Pontefice, aveva pubblicato un post sul social Truth: ”Riposi in pace Papa Francesco. Possa Dio benedire lui e tutti coloro che lo hanno amato”. Nella serata italiana, Trump ha sciolto i dubbi. Adnkronos