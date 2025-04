Trieste, sindaco nega patrocinio per il 25 aprile: è polemica

È polemica sul mancato patrocinio alla festa del 25 aprile da parte della giunta comunale di Trieste, guidata da Roberto Dipiazza (Forza Italia)

La richiesta, avanzata dal Comitato 25 aprile, è stata rifiutata dal sindaco in quanto “pleonastica”. “Tale richiesta infatti, negli anni passati non è stata mai avanzata dagli organizzatori in quanto ritenuta oggettivamente superflua”, si legge nella risposta. Patrocinio che invece, evidenzia Massimo Marega, della Cgil “è stato riconosciuto legittimamente alla corsa e al Giorno del Ricordo”, (dedicate alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata).

Le parole del Comitato 25 aprile

Come riporta TriesteToday, è stato Marega, insieme a Fabio Vallon (Anpi) a rendere noto il rifiuto della giunta a concedere il patrocinio alla festa dell’80esimo anniversario della Liberazione, prevista in piazza San Giacomo. “Questo comitato nasce con una finalità, ossia quella di festeggiare la festa della Liberazione del 25 aprile, di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario, e i valori che sono collegati alla Liberazione e alla Resistenza, in una città complicata soprattutto per l’eredità che la guerra ha consegnato ai suoi cittadini. Siamo consci che questa città ha pagato doppiamente il prezzo rispetto agli orrori che sono stati prodotti dall’unica dittatura che questo Paese abbia mai conosciuto, quella nazifascista”, ha sottolineato Marega.

