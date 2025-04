UE: un altro miliardo di euro a Kiev

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione europea all’Ucraina tocca quota 5 miliardi. La Commissione ha stabilito di erogare al Paese una nuova tranche di un miliardo

In totale, il meccanismo di assistenza prevede da parte dell’Ue finanziamenti fino a 18 miliardi. Si vanno a sommare ad altri 27 miliardi di euro garantiti dall’iniziativa del G7 “accelerazione delle entrate straordinarie”. Si tratta di risorse che aiuteranno l’Ucraina a sostenere sforzi militari e ricostruzione.

Il rimborso all’Ue sarà garantito dai proventi derivanti dai beni statali russi congelati. L’Europa ha chiesto 2 miliardi di euro provenienti da attività congelate della Banca centrale russa. Tali fondi provengono da attività che sono immobilizzate a seguito delle sanzioni imposte in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Mentre i beni stessi rimangono bloccati, le entrate straordinarie che generano nel tempo sono utilizzate per sostenere l’Ucraina.

Si tratta del secondo rimborso di questo tipo, a copertura di spese della seconda metà del 2024. Per la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, «l’impegno nei confronti dell’Ucraina è saldo come sempre. Lavoriamo a 360 gradi per rafforzare il Paese e sostenere una pace giusta e duratura alle condizioni dell’Ucraina», ha assicurato. (ITALPRESS)